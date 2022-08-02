هيئة المهندسين

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وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن المؤتمر يهدف إلى طرح رؤى مشتركة تجاه القطاع الهندسي ومستقبلها، وذلك عبر مسارات عدة، التي شملت الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية ومجال العمارة والهندسة والمعمارية والهندسة الكيميائية، ومناقشتها عبر المهندسين والمهندسات والباحثين والأكاديميين في المجالات الهندسية المختلفة على المستوى المحلي والعالمي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثالث تحت شعار «الهندسة والطريق إلى 2030»، الذي سيقام في الرياض من 20 - 22 فبراير 2023 حيث يعد المؤتمر منصة تجمع نخبة من المهندسين والمهندسات من مختلف القطاعات الهندسية محليا وعالميا.وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن المؤتمر يهدف إلى طرح رؤى مشتركة تجاه القطاع الهندسي ومستقبلها، وذلك عبر مسارات عدة، التي شملت الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الصناعية ومجال العمارة والهندسة والمعمارية والهندسة الكيميائية، ومناقشتها عبر المهندسين والمهندسات والباحثين والأكاديميين في المجالات الهندسية المختلفة على المستوى المحلي والعالمي.

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