اجتماعات اللجنة

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ويبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا، واستكمال إجراءات الربط الالكتروني وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الالكتروني، وبحث إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري بإمكانية تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع، وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفنية الأردنية - المصرية المشتركة للنقل البري انطلقت في العاصمة الأردنية عمان أمس، حيث ترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، فيما ترأس الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي.ويبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية لإيصال حمولتها إلى مقاصدها في ليبيا، واستكمال إجراءات الربط الالكتروني وتحديد الحقول المستهدفة بالربط الالكتروني، وبحث إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري بإمكانية تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع، وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.

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