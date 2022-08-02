إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء في تبوك والأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج الأراضي البيضاء فواتير رسوم الأراضي لعام 1443 /1444 في كل من الأحساء وتبوك في دورتها الأولى، داعيا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح البرنامج في بيان له، أمس، أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، تسدد خلالها الرسوم أو تطوير الأرض من قبل ملاكها، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال مدة السماح بالسداد، والاستفادة من آليات الدعم بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.

وشدد البرنامج على أهمية السداد خلال المدة المحددة؛ تجنبا لما يترتب على ذلك من مخالفة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، ويمكن لملاك الأراضي أو المكلفين الاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار (إصدار الفواتير) في 28 /7 /2022 عبر البوابة الالكترونية.

يذكر أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل تنفيذية، تشمل الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية: الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدد، والمرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

فواتير رسوم الأراضي البيضاء في تبوك والاحساء تاريخ الصدور 28 /7 / 2022

