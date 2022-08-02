منتدى ومعرض التجارة

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وأوضح النائب الأول لرئيس غرفة حفر الباطن فهد المنور، أن المعرض - الذي يستمر ثلاثة أيام - بهدف لرفع الوعي بأهمية التجارة الالكترونية، ودعم التحول لها لتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومواكبة البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الرقمية لدعم رواد الأعمال الذين يطمحون للنمو والتوسع وتحفيز وتشجيع الشباب والفتيات للدخول في سوق التجارة الالكترونية، وذلك بدعم ورعاية من سموّ محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الالكترونية 2022 «إيشوب» ينطلق غدا الأربعاء في حفر الباطن بعنوان (رايحين لمستقبلنا)، وذلك في مجمع «المكان مول» .وأوضح النائب الأول لرئيس غرفة حفر الباطن فهد المنور، أن المعرض - الذي يستمر ثلاثة أيام - بهدف لرفع الوعي بأهمية التجارة الالكترونية، ودعم التحول لها لتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومواكبة البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الرقمية لدعم رواد الأعمال الذين يطمحون للنمو والتوسع وتحفيز وتشجيع الشباب والفتيات للدخول في سوق التجارة الالكترونية، وذلك بدعم ورعاية من سموّ محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد.

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