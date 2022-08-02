التميز المؤسسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دورة تدريبية أقامتها الغرفة التجارية بمنطقة تبوك بحضور عدد من المهتمين من مختلف الجهات، وذلك بمقر الغرفة بمدينة تبوك. وتهدف الدورة إلى نشر ثقافة الوعي بالجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته، والعمل على تعزيز مفاهيم تطبيقات قياس الأداء. وتناولت الدورة تقديم تعريفات عن مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، والمعايير، والأداء، سعيا لإرضاء المستفيدين والمعنيين، والارتقاء بمستوى القيادات في المنشآت. وتناولت الدورة تقديم تعريفات عن مبادئ الجودة والتميز المؤسسي، والمعايير، والأداء، سعيا لإرضاء المستفيدين والمعنيين، والارتقاء بمستوى القيادات في المنشآت.

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