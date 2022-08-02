شكرا لقرائتكم خبر 37 مليونا من إيرادات الأراضي البيضاء لـ9 مشاريع إسكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرف برنامج «الأراضي البيضاء» أكثر من 37.8 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية، وخدمات المياه لـ9 مشاريع سكنية في 5 مناطق.

وأوضح البرنامج في بيان له أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج المحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام ضمن مرحلته الأولى، وتم تخصيصه للصرف على مشاريع إسكان في مناطق المدينة المنورة وتبوك وعسير والقصيم والمنطقة الشرقية.

وذكر أن الإيرادات صرفت على مشاريع: إسكان بدر، وإسكان الرس، وإسكان تيماء، وإسكان أملج، وإسكان الأحساء، وإسكان أبها التعاون، وإسكان خميس مشيط، ومشروعي الدمام الشمالي والجنوبي، مشيرا إلى أن المادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف (من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة) على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».

وأكد البرنامج على استمراره في تخصيص الإيرادات التي يجري تحصيلها من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، مبينا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

مصروفات الأراضي البيضاء على المشاريع:

إجمالي الصرف + 37.8 مليون ريال

المناطق المستفيدة 5

المشاريع:

