شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-8-2022.





إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ البدر للبلاستيك، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، بنك قطر الوطني الأهلي.





البورصة تربح 4.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.750 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 343.8 مليون ورقة مالية بقيمة 997.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.02%، والعرب على 3.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.4 مليون جنيه، 300.2 ألف جنيه، 12 مليون جنيه، 360.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.1 مليون جنيه، 355 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1728 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11622 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3816 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3497 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.12%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.683 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.06%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.96%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.364 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.23%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.60%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.394 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.23%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.423 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.08%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 37.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.05%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 23.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.02%.