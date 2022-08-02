شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء ، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر اكتوبر 99.25 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 93.33دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 106.80لشهر اغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.933دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.257دولار للجالون.