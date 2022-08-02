لأول مرة منذ 5 سنوات.. الدولار يسجل أعلى مستوى له أمام الجنيه.. تعرف على الأسعار في البنوك الحكومية والخاصة

الشارقة - اميمة ياسر - واصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري الإثنين، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، متجاوزا 19 جنيها.

وارتفع سعر صرف الدولار، الثلاثاء، 2 أغسطس 2022، مقابل الجنيه خلال التعاملات في البنوك، بقيمة 8 قروش.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات: "الأهلي" و"مصر"، سجل سعر صرف الدولار 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

أما في بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي سجل الدولار 18.97 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.04 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.