شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة للنفط ترتفع لأكثر من دولارين إلى 102,20 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت العقود الآجلة للنفط لأكثر من دولارين إلى 102,20 دولار للبرميل، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، حيث سجلت 99.86 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 93.93 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطى البترولى الاستراتيجى للولايات المتحدة، هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985.