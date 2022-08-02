وزير النقل يحدد قيمة زيادات تذاكر المترو والسكة الحديد.. ويكشف موعد التطبيق

الشارقة - اميمة ياسر - قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الزيادة في سعر تذكرة مترو الأنفاق ستكون بقيمة جنيه واحد، وكان من المقرر تطبيقها 1 أغسطس الجاري، ولكن تم تأجيلها.

وأضاف الوزير، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المحتمل أن يتم إقرار الزيادة الجديدة خلال الشهر الجاري أو بنهايته، حيث سيكون ذلك بمجرد إعلان الحكومة موعد تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة تجري دراسات دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم.

وتابع وزير النقل، أن نسبة الزيادة في أسعار تذاكر السكة الحديد لن تتخطى 25%.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، كشف في مداخلة سابقة مع موسى، أن قرار تحريك أسعار التذاكر للمترو والقطارات بداية من أول أغسطس اتخذ بالفعل، وفي انتظار مصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية على زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الزيادة ستكون قليلة، وسيتخذ القرار خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء من دراسة نسبة الزيادة المقررة على التذكرة.

ونوه الفريق كامل الوزير: "نحن في مأزق إما أن نستدين أو نحرك أسعار التذاكر بصورة قليلة، أو من خلال الاستثمار في بيع الخردة وزيادة الإعلانات، إحنا مديونين للبنوك بـ88 مليار جنيه و5 مليارات لوزارة البترول".