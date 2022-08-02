تخفيفا عن المواطنين.. التموين تخفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏بالمجمعات الاستهلاكية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، إلى 79 جنيها بدلاً من 90 جنيها، وذلك لتخفيف ‏العبء على المواطنين.

وتلقى المصيلحي، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد ‏أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة آمن ويكفي كل ‏احتياجات المواطنين.

كما كشف التقرير، عن التزام شركات المجمعات ، وشركتي ‏الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى ‏الـ 30% في بعض السلع.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن الشركة القابضة تضخ ‏يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية ، مؤكداً ‏وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي ، ‏مشيراً إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة ‏حركة السلع بها والتدخل في إي لحظة لضخ السلع حال زيادة ‏الطلب عليها.

وأكد كمال، أن الشركة ‏القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو ‏إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع ‏بها ، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات أيضا ، ‏وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان جميع ‏احتياجات منافذ جمعيتي والسيارات المتنقلة من اللحوم المجمدة البرازيلية متوفرة.‏