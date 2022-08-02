تخفيفا عن المواطنين.. التموين تخفض أسعار اللحوم البرازيلي ‏بالمجمعات الاستهلاكية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، إلى 79 جنيها بدلاً من 90 جنيها، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.
وتلقى المصيلحي، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وأفاد أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم المجمدة آمن ويكفي كل احتياجات المواطنين.
كما كشف التقرير، عن التزام شركات المجمعات ، وشركتي الجملة ( العامة – المصرية ) بمجمعاتهما بتخفيضات تصل إلى الـ 30% في بعض السلع.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن الشركة القابضة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بمجمعاتها الاستهلاكية ، مؤكداً وجود أكثر من 1100 صنف من السلع بكل مجمع استهلاكي ، مشيراً إلى أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سهلت عليه متابعة حركة السلع بها والتدخل في إي لحظة لضخ السلع حال زيادة الطلب عليها.
وأكد كمال، أن الشركة القابضة بها 1300 مجمع استهلاكي هدفها الرئيسي هو إحداث التوازن بالأسواق بالتخفيضات التي تطرأ على السلع بها ، وتخفيف العبء على المواطن بتلك التخفيضات أيضا ، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان جميع احتياجات منافذ جمعيتي والسيارات المتنقلة من اللحوم المجمدة البرازيلية متوفرة.