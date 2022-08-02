شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات السعودية ودبى والبحرين والكويت بجلسة الثلاثاء.. وصعود "أبو ظبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.23% خاسرًا 28.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12310.63 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.86% خاسرًا 29.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3347.93 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.31% خاسرًا 5.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.24 نقطة.

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، فيما قفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.33% رابحًا 130.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9904.04 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.23% خاسرًا 28.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12310.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.21% رابحًا 44.83 نقطة ليغلق عند مستوى 21547.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 210.3 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.21%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.86%، ثم قطاعي النقل، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.76%، 0.71%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.5%، ثم قطاعي البنوك، والرعاية الصحية بنسبة 0.38%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي إنتاج الأغذية، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.07%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.83%، ثم قطاعي التأمين، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.62%.

وقفز 100 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 10%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 7.73%، ثم سهم "صدر" بنسبة 7.72%، وتراجع 98 سهمًا على رأسها سهم "الجزيرة" بنسبة 7.33%، ثم سهم "أسمنت نجران" بنسبة 4.43%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "الجزيرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 450.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.86% خاسرًا 29.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3347.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.3 مليون سهم محققة ما قيمته 226.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 5403 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.11%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.93%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والتأمين بنسبة 0.16%، 0.12%، على التوالي.

وقفز 11 سهمًا على رأسها سهم شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات شريعة المتداول- الشريحة (ب)- ذات العائد الموزع بنسبة 2.76%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.39%، وتراجع 19 سهمًا الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 8.20%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.2 مليون ورقة بقيمة 56.1 مليون درهم.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.31% خاسرًا 5.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 345.8 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 69.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 3.19%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 10.77% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 9.38%، 1.31%، على التوالي.

وهبط سهمي سوليدرتي البحرين، البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 8.7%، 0.43%، على التوالي، فيما ارتفع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 4.61% مدفوعًا بصعود سهمي شركة استيراد الاستثمارية، شركة ناس بنسبة 4.17%، 3.23%، على التوالي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.56% خاسرًا 43.79 نقطة ليغلق عند مستوى 7722.08 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسرًا 43.94 نقطة ليغلق عند مستوى 8619.90 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% خاسرًا 45.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5851.56 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.08% خاسرًا 67.30 نقطة ليغلق عند مستوى 6160.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 282.3 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.76%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.57%، ثم قطاعي العقار، والبنوك بنسبة 0.56%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والمنافع، والسلع الاستهلاكية، والطاقة، والتأمين بنسبة 0.97%، 0.5%، 0.2%، 0.12%، 0.1%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.33% رابحًا 130.03 نقطة ليغلق عند مستوى 9904.04 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.990 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 238.1 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.5 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 3.25%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.11%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.99%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.70%، فيما تراجع قطاعات الرعاية الصحية، والاتصالات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.29%، 1.39%، 0.17%، على التوالي.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فيرتغلوب" بنسبة 7.68%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.5%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.92%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 7.5%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 5.11%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 349.9 مليون درهم.