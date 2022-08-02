+19.. الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مجدداً خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بعد ساعات من بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وكان سعر الدولار ارتفع في عدد من البنوك خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم بنحو 5 قروش مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الدولار اليوم، وجاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 19 جنيهًا للشراء، و19.07 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.98 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و19.04 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.04 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 18.94 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.94 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.