شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 9394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1711 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11539 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3808 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2701 نقطة.