شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 12 جنيها وعيار 21 يسجل 1028 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء، تراجعا بحوالى 12جنيها، بعد صعود لأكثر من مرة فى تعاملات أمس، وجاء هبوط الذهب بسبب عوامل العرض والطلب، حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق، مما يؤدى إلى هبوط سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1028 جنيها

عيار 18 يسجل 882 جنيها

عيار 24 يسجل 1174 جنيها

الجنيه الذهب 8224 جنيها

توقعات أسعار الذهب

أكد علاء راشد الخبير بأسواق المعادن إن أسعار الذهب تتجه نحو حركة صاعدة ملحوظة منذ فترة التعويم عام 2016، حيث سجلت الأسعار مستويات 600 جنيه وهو مستوى مقاوم كبير للذهب، ومع تخطي السعر هذه النقطة إلى 600 جنيها انخفض السعر مرة اخري ما يقرب من 60 إلى 70 جنيه، ثم ارتفع واخترق السوق هذا المستوي ليواصل بعدها سلسلة صعود على مراحل وفترات زمنية مختلفة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن أقرب نقطة مقاومة واجهت الذهب في مصر بعدها هي تسجيل مستوى 928 جنيها للجرام كأعلى سعر له فى 2021، ثم عاد السوق بعدها وتراجع ليسجل 740 جنيها وتحرك المعدن في قناة بين السعرين، ثم واصل السوق الارتفاع وبقوة ليسجل بعدها جنيها 1250كأعلى سعر تاريخي وصل له الذهب خلال مايو 2022.

وأكد أن الهبوط الذي يحدث في الأسعار حاليا لا يمكن أن نسميه اتجاه هابط للذهب، ويمكن الحكم على الذهب ونقول أنه سجل مستوى هبوطي عندما تصل الأسعار إلى مستوى 740 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21 مرة أخري، وأن هذا المستوي بعيد تمام عن الأسعار الموجودة حالين.