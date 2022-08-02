شكرا لقرائتكم خبر عن 53.7 مليار دولار متحصلات أجنبية لمصر من الدول العربية 2021.. والسعودية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن خريطة متحصلات النقد الأجنبى الوافدة إلى مصر عام خلال عام 20/21، من حيث التنوع الجغرافى لتمثل دول جامعة الدول العربية نسبة 42.4% من إجمالى المتحصلات وبقيمة 53.7 مليار دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن المملكة العربية السعودية كانت فى صدارة ترتيب الدول العربية، حيث بلغت إجمالى متحصلات النقد الأجنبى منها نحو 23.5 مليار دولار بنسبة 43.7% من إجمالى متحصلات الدول العربية، يليها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت 13.8 مليار دولار قيمة المتحصلات منها بنسبة 25.7% من إجمالى متحصلات دول جامعة الدول العربية يليها دول قارة أوروبا بإجمالى متحصلات بلغت 34 مليار دولار بنسبة 26.9% من إجمالى المتحصلات.

وكان إجمالى مدفوعات النقد الأجنبى قد بلغ بنحو 129.5 مليار دولار عام 2020/2021، مقابل 143.2 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%، ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض المدفوعات على الحساب المالى "استثمارات الحافظة" لتصل إلى 10.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقابل 27.7 مليار دولار عام 2019/2020.