شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف و160 ترخيصا أصدرته مديريات القوى العاملة بمصر للأجانب عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النشرة السنوية للأجانب العاملين فى القطاع الخاص والاستثمارى فى مصر 2021، إن مديريات القوى العاملة احتلت المرتبة الأولى من حيث جهات إصدار تراخيص العمل للأجانب فى القطاع الخاص والاستثمارى فى مصر.

وأضافت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد تراخيص العمل الصادرة منها بلغ نحو 5160 ترخيصا بنسبة 44%، يليها مكاتب الاستثمار فى المرتبة الثانية بعدد 3880 ترخيصا بنسبة 33.1%، ثم مكاتب الشركات بعدد 1475 ترخيص بنسبة 12.6%، ثم مكاتب البترول بعدد 1203 تراخيص بنسبة 10.3% من إجمالى التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطـاع الخاص والاستثمارى عام 2021.

وقدرت النشرة إجمالى عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى بنحو 11718 أجنبى من مختلف الجنسيات عام 2021، مقابل 11404 أجانب عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 2.8%، ويرجع ذلك لتراجع أثار جائحة كوفيد 19 (كورونا).

وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل فى مصر لأول مرة 4837 أجنبيا بنسبة 41.3% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6881 أجنبيا بنسبة 58.7% عام 2021.