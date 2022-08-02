شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تستحوذ على 50 مليار دولار من مدفوعات النقد الأجنبى المصرى عام 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبى لعام 2020/2021، خريطة الدول التى استحوذت على مدفوعات النقد الأجنبى المصرى خلال تلك الفترة، حيث تركزت مدفوعات النقد الأجنبى المغادرة على دول القارة الأوروبية حيث بلغت نسبتها 38.6% من إجمالى المدفوعات وبقيمة حوالى 50 مليار دولار.

وأوضحت النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المملكة المتحدة تصدرت الدول الأوروبية بقيمة مدفوعات بلغت 11.8 مليار دولار، يليها المانيا بقيمة 8 مليارات دولار، وارتفعت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الكوميسا بنسبة ارتفاع بلغت 53% لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار فى العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية فائض يصل إلى 0.2 مليار دولار عام 2020/2021.

وحققت مدفوعات النقد الأجنبى قيمة إجمالية بلغت 129.5 مليار دولار عام 2020/2021، مقابل 143.2 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%، ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض المدفوعات على الحساب المالى "استثمارات الحافظة" لتصل إلى 10.4 مليار دولار عام 2020/2021، مقابل 27.7 مليار دولار عام 2019/2020.