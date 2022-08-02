مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، أمس الاثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أكتوبر 103.97 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 98.62 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 108.60 لشهر يوليو 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.952 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.279 دولار للجالون.