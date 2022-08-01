أخبار البورصة اليوم الإثنين 1-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 1-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.803 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما؛ البدر للبلاستيك، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.803 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 437.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.8 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.48%، والعرب على 13.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.30%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 8.3 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 125.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 118.1 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9423 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11555 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3808 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2699 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3462 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

دايس

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، بيع شركة بيت التأمين المصرى السعودى عدد 5.5 مليون سهم بسعر 0.3148 جنيه بقيمة إجمالية 1.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 5.1% إلى 4.07%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، السويدى إليكتريك، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، شراء الثانية 160 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 2.36%، شراء الثالثة 600 ألف سهم بنسبة 0.027% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 500 ألف سهم، شراء الخامسة 300 ألف سهم ليصبح إجمالى الأسهم المشتراه 453.8 ألف سهم بإجمالى نسبة أسهم الخزينة 2.9077%، على التوالي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتى راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لإدارة وتطوير الأصول 45 ألف سهم، مليون سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك فيصل الإسلامى المصري-بالدولار، برايم القابضة للاستثمارات المالية، البدر للبلاستيك 15.2 ألف سهم، 2 مليون سهم، 30.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلى للتنمية والاستثمار، سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 68 ألف سهم، 4275 سهم، 11 ألف سهم، 62 ألف سهم، 25 ألف سهم، 21.3 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 129 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، صافى ربح قبل احتساب الضريبة فى الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 بلغ 152 مليون جنيه مقابل 150.4 مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنسبة نمو 101%، بلغ صافى الربح بعد الضريبة قدره 122.1 مليون جنيه مقابل 127.2 مليون جنيه بنسبة تطور 96%.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافى ربح قبل احتساب الضريبة فى الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 بلغ 145.2 مليون جنيه مقابل 135.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق بنسبة نمو 107%، بلغ صافى الربح بعد الضريبة قدره 112.2 مليون جنيه مقابل 103.4 مليون جنيه بنسبة تطور 108%.

وحققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 815.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 مقابل 911.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 10.56%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 113.6 مليون جنيه مقارنة مع 104.8 مليون جنيه بنسبة نمو 8.42%.

وحققت شركة مطاحن مصر العليا، صافى ربح قبل احتساب الضريبة فى الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 بلغ 170.7 مليون جنيه مقابل 166.8 مليون جنيه خلال العام المالى السابق بزيادة فى مجمل الربح بمبلغ 7.7 مليون جنيه، ونقص الإيرادات والاستثمارات المالية والتمويلية والأخرى بمبلغ 6.5 مليون جنيه، ونقص المصروفات الإدارية والعمومية والأخرى بمبلغ 2.8 مليون جنيه، وبلغ الفائض بعد الضريبة 133.3 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر للفنادق، إيرادات بلغت 525.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 مقابل 63 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 734.1 مليون جنيه، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 350.6 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 183.3 مليون جنيه بنسبة نمو 291.3%.

كابو

قالت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، إن حريق نشب صباح يوم 31 يوليو الماضى، فى إحدى مخازن الشركة بالإسكندرية على مساحة حوالى 640 متر مربع، وجارى حصر الخسائر المادية والبشرية.