وزير الاتصالات يشارك بندوة تثقيف رقمى للمواطنين بـ"معصرة ملوى" ضمن حياة كريمة

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جانب من فعاليات ندوة التثقيف الرقمى والمالى للمواطنين بقرية "معصرة ملوى"، ضمن تنفيذ أعمال المحور الفرعى "نشر الثقافة الرقمية" بـمبادرة حياة كريمة.

يأتى ذلك فى إطار محور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية" الذى يعد أحد المشروعات التكنولوجية التى تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية بهدف رفع الوعى الرقمى، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال ثلاث محاور فرعية هى: نشر الثقافة الرقمية، ورفع كفاءة المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة

وخلال الندوة أشاد عدد من الحاضرين بندوات التثقيف الرقمى والمالى والدورات التدريبية التى حصلوا عليها من خلال برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث أشاروا إلى أن هذه الدورات إلى جانب ورش العمل ساهمت بشكل كبير فى تمكينهم من استخدام الحاسب الآلى وكيفية التعامل مع منصة مصر الرقمية والاستفادة من الخدمات الحكومية المتعددة التى تتيحها. منوهين إلى الاستفادة التى تحققت لديهم بعد اجتياز هذه البرامج التدريبية والتى ساعدتهم فى الاستخدام الأمن للإنترنت وحماية بياناتهم من الاختراق بالإضافة إلى صقل مهارات السيدات فى مجال التسويق الإلكترونى لمنتجاتهم.