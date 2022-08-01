شكرا لقرائتكم خبر 124 عقارا تطرح للبيع في مزادات خلال 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 12 مزادا علنيا، تتنوع ما بين مزادات حضورية والكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في الفترة من 1 - 10 أغسطس 2022.

وتعرض المزادات أكثر من 124 عقارا تتنوع ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد أرباح الذي يقام حضوريا ليعرض 11 عقارا بمنطقة الرياض، ومزاد قمم الحضوري الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الرياض، ومزاد لؤلؤة جدة الالكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد البركة الالكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمحافظة الدوادمي، ومزاد روابي القصيم الالكتروني الذي يعرض 16 عقارا بمدينة القصيم، ومزاد جوهرة المدينة الالكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمنطقة المدينة المنورة، ومزاد نسيم الطائف الالكتروني الذي يعرض عقارا بمحافظة الطائف، ومزاد أصائل الشمال الالكتروني الذي يعرض 16 عقارا متنوعا في كل من الجوف وتبوك والحدود الشمالية.

كما سيتم عرض مزاد البركة الالكتروني المكون من 24 عقارا بمنطقة القصيم، ومزاد آمال الرياض الحضوري الذي يعرض 20 عقارا متنوعا بمدينة الرياض، وأخيرا مزاد على مستودع بلاط أدوات صحية يعرض مجموعة متنوعة من البلاط والسراميك والأدوات الصحية، ويقام المزاد بمدينة الرياض.

ويعد «إنفاذ» الجهة المشرفة على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.

المزادات:

