124 عقارا تطرح للبيع في مزادات خلال 10 أيام

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وتعرض المزادات أكثر من 124 عقارا تتنوع ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد أرباح الذي يقام حضوريا ليعرض 11 عقارا بمنطقة الرياض، ومزاد قمم الحضوري الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الرياض، ومزاد لؤلؤة جدة الالكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد البركة الالكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمحافظة الدوادمي، ومزاد روابي القصيم الالكتروني الذي يعرض 16 عقارا بمدينة القصيم، ومزاد جوهرة المدينة الالكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمنطقة المدينة المنورة، ومزاد نسيم الطائف الالكتروني الذي يعرض عقارا بمحافظة الطائف، ومزاد أصائل الشمال الالكتروني الذي يعرض 16 عقارا متنوعا في كل من الجوف وتبوك والحدود الشمالية.كما سيتم عرض مزاد البركة الالكتروني المكون من 24 عقارا بمنطقة القصيم، ومزاد آمال الرياض الحضوري الذي يعرض 20 عقارا متنوعا بمدينة الرياض، وأخيرا مزاد على مستودع بلاط أدوات صحية يعرض مجموعة متنوعة من البلاط والسراميك والأدوات الصحية، ويقام المزاد بمدينة الرياض.
ويعد «إنفاذ» الجهة المشرفة على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.
المزادات:
- مزاد أرباح يعرض 11 عقارا بمنطقة الرياض
- مزاد قمم يعرض 8 عقارات بمنطقة الرياض
- مزاد لؤلؤة جدة يعرض 5 عقارات بمدينة جدة
- مزاد البركة يعرض 4 عقارات بمحافظة الدوادمي
- مزاد روابي القصيم يعرض 16 عقارا بمدينة القصيم
- مزاد جوهرة المدينة يعرض 5 عقارات بمنطقة المدينة
- مزاد نسيم الطائف يعرض عقارا بمحافظة الطائف
- مزاد أصائل الشمال يعرض 16 عقارا في الجوف وتبوك والحدود الشمالية
- مزاد البركة يعرض 24 عقارا بمنطقة القصيم
- مزاد آمال الرياض يعرض 20 عقارا بمدينة الرياض
- مزاد على مستودع بلاط أدوات صحية بمدينة الرياض
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