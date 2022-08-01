شكرا لقرائتكم خبر 12 شركة تفوز بمواقع مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أسماء 12 شركة فائزة بالمنافسة على المواقع المطروحة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض، مبينة أن عدد الشركات التي تأهلت للمرحلة الأخيرة في المنافسة كان 25 شركة.

وأوضحت الوزارة أن الشركات الفائزة هي: شركة صحراء نجد للصناعة بالموقع رقم (1)، وشركة رمك للتجارة والمقاولات بالموقع رقم (2)، وشركة قلاع الخليج للتعدين بالموقع رقم (3)، وشركة القدس للحجر الطبيعي للصناعة بالموقع (4)، وشركة صخور الإبداع للتعدين بالموقع رقم (5)، وشركة مصنع الأسنة للرخام والحجر بالموقع رقم (6)، وشركة المتحدة للرخام والحجر بالموقع رقم (7)، وشركة محجر الراقي للتعدين بالموقع رقم (8)، وشركة ركاز العالمية للاستثمار التجاري بالموقع رقم (9)، وشركة قلاع الخليج للتعدين بالموقع رقم (10)، وشركة طيف نجد للتجارة بالموقع رقم (11)، وشركة روما للرخام والحجر بالموقع رقم (12)، وشركة روابي الوسطى للتعدين بالموقع رقم (13).

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا عن طرح 13 موقعا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة، وتهدف من هذا الطرح إلى تنظيم إجراء عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء؛ لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، بما يعزز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الوزارة عملت على مراقبة وتنظيم موقع المجمع، والتأكد من أن الأعمال المنفذة لا يترتب عليها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط وفرض العقوبات على المخالفين.

12 شركة فائزة بالمنافسة على المواقع المطروحة هي:

