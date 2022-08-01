أرامكو السعودية تستحوذ على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية شراء للاستحواذ على فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية، وذلك بقيمة 2.65 مليار دولار، خاضعة لبعض التعديلات المعتادة المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.

وفالفولين شركة عالمية رائدة لها تاريخ طويل وعريق في مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم المتميزة، ذات علامة تجارية مشهورة، للسيارات والاستخدامات الصناعية، وكذلك المواد الكيميائية للسيارات.

وستستفيد أرامكو السعودية من شبكة التصنيع والتوزيع القوية التابعة لشركة فالفولين، وشراكاتها القوية مع المستخدمين والموردين، وشهرة علامتها التجارية العالمية التي تمتد 150 عاما.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني «يتوافق قطاع المنتجات العالمية التابع لشركة فالفولين مع استراتيجية النمو التي تنتهجها أرامكو السعودية فيما يتعلق بزيوت التشحيم لأنها ستضيف قيمة لإنتاجنا من زيوت الأساس حول العالم، وكذلك ستطور قدراتنا في البحث والتطوير في هذا المجال، وأيضا ستمكننا من الانتفاع بعلاقاتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية.

وسيستمر تطوير العلامة التجارية الشهيرة لشركة فالفولين وحضورها العالمي وتوسيع نطاقها تحت إشراف أرامكو السعودية. سعداء بانضمام الكوادر المميزة في شركة فالفولين إلى عائلة أرامكو السعودية، في الوقت الذي نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة».

وبعد إتمام الصفقة، ستركز شركة فالفولين على أعمالها الرائدة في مجال خدمات البيع بالتجزئة في السوق، بما في ذلك تعزيز مسار نموها ونموذج خدماتها. ومن المتوقع أن تستفيد خدمات البيع بالتجزئة من المركز المالي القوي والاستراتيجية الواضحة لتحقيق القيمة، بما في ذلك توسيع نطاق نموذج خدمات الصيانة الوقائية للسيارات ذي المستوى العالمي لمالكي السيارات الكهربائية، والأساطيل مع زيادة عدد السيارات المسجلة.

من جهته، قال كبير الإداريين التنفيذيين في شركة فالفولين، سام ميتشيل «يمثل بيع أعمال المنتجات العالمية المحصلة الناجحة لاستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق القيمة الكاملة بعيدة المدى لخدمات البيع بالتجزئة، والمنتجات العالمية القوية والمتميزة. لقد أنشأنا شركتين رائدتين وهما في وضع جيد يتيح لهما مواصلة النجاح مع سعيهما لتحقيق أولوياتهما الاستراتيجية الفردية. ويسرنا أن يصبح لفريق الشركة موقع استراتيجي جديد في أرامكو السعودية، مع تطوير العلامة التجارية لتصبح رائدة في مجال زيوت التشحيم».

وتخضع عملية إتمام الصفقة لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية.