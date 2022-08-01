وزير الاتصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة بحث مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أمير خرم راتور؛ تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار.

وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقدمتها دعم نمو الاقتصاد الرقمي، والتحوّل الرقمي، والحوكمة الالكترونية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وتطلعات المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال ريادة الأعمال من خلال تعريف الشركات في كلا البلدين الصديقين بالمزايا والمحفزات للاستثمار في سوقي الاتصالات وتقنية المعلومات بالبلدين، في ظل توسع فرصهما وتناميها.