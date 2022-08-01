شكرا لقرائتكم خبر وزير الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقدمتها دعم نمو الاقتصاد الرقمي، والتحوّل الرقمي، والحوكمة الالكترونية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية.واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وتطلعات المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال ريادة الأعمال من خلال تعريف الشركات في كلا البلدين الصديقين بالمزايا والمحفزات للاستثمار في سوقي الاتصالات وتقنية المعلومات بالبلدين، في ظل توسع فرصهما وتناميها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.