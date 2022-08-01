«وسط جدة» تتفاهم مع ووترايز لتطوير تقنية جديدة في صناعة تحلية المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة وسط جدة للتطوير- المطور الرئيس لمشروع وسط جدة وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - مذكرة تفاهم مع شركة ووترايز العالمية الرائدة في تطوير البنية التحتية المستدامة للمياه، ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة، لدراسة تطوير وتنفيذ تقنية جديدة لتحلية المياه من شأنها أن تحدث تحولا في صناعة تحلية المياه.

وتسعى شركة وسط جدة من تطوير وتنفيذ هذه التقنية الجديدة لتحلية المياه لتحقيق أحد أهداف الشركة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لحماية البيئة الطبيعية وتعزيزها، بالإضافة إلى مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة للاستفادة من الإمكانات الطبيعية للمملكة لتنمية قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة والحد من الأثر الكربوني، والإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه لتوفير قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد السليم، أن تقنيات تحلية المياه تستخدم على نطاق واسع وعلى مدار سنوات طويلة، وكان لها دور حيوي في استمرار النمو السكاني السريع والتوسع العمراني في منطقة الخليج، معربا عن تطلعه من خلال هذه الشراكة الجديدة مع ووترايز ومجموعة عجلان وإخوانه القابضة إلى أن تصبح مدينة جدة رائدة في مجال سلامة المياه خلال السنوات المقبلة، وخاصة أن الموقع الجغرافي الفريد لجدة على ساحل البحر الأحمر يجعلها ملائمة بشكل مثالي لتطبيق هذه التقنية المتقدمة لتحلية مياه البحر.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة، المهندس علي الحازمي، على أهمية هذه التقنية المتقدمة ودورها في استمرار ازدهار وطننا، لافتا إلى أن نموذج التخطيط الحضري والبنية التحتية الذي تنفذه شركة وسط جدة للتطوير سيمهد الطريق لتطوير العديد من المشاريع الأخرى في جميع أنحاء المملكة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة ووترايز نيلز بيتر رايت، التزام الشركة بالاستدامة في أنشطتها المتوافقة مع البيئة، والاستثمار فيها بما يعود بمنافع لعملائنا ومجتمعاتنا.

ويمتاز نظام تحلية المياه المتطور الذي تقدمه شركة ووترايز بدمجه ما بين تقنية التناضح العكسي (وهو عملية تنقية تستخدم أغشية شبه نفاذة لعزل المواد الملوثة)، وتقنية أخرى متطورة تكون فيها المعدات المستخدمة مغمورة بالكامل تحت سطح البحر، حيث سيسهم هذا النظام في تقليل استخدام الأراضي الساحلية إلى حد كبير، كما يقلل من الأثر البيئي والانبعاثات الناتجة عن كافة عمليات التشغيل، وذلك من خلال الحد من تصريف المحلول الملحي المركز في المياه الساحلية.

وتستفيد ووترايز في تقنيتها المتطورة من خاصية الضغط الهيدروستاتيكي، وهو الضغط الطبيعي في أعماق البحار، بما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة المطلوبة لتحلية المياه بنسبة تصل إلى 50%، كما أن انخفاض المحتوى العضوي في مياه البحر العميقة المستخدمة في عملية التحلية الأولية سيسهم كذلك في استدامة المشروع وفوائده بشكل عام.

نظام تحلية المياه المتطور

• يدمج بين تقنية التناضح العكسي (تنقية تستخدم أغشية شبه نفاذة لعزل المواد الملوثة)، وتقنية أخرى تكون المعدات المستخدمة فيها مغمورة بالكامل تحت سطح البحر

• يعتمد على خاصية الضغط الهيدروستاتيكي (الضغط الطبيعي في أعماق البحار) بما يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة المطلوبة لتحلية المياه بنسبة 50%

• يسهم النظام المطور في تقليل استخدام الأراضي الساحلية إلى حد كبير

• يقلل من الأثر البيئي والانبعاثات الناتجة عن كافة عمليات التشغيل

• يحد من تصريف المحلول الملحي المركز في المياه الساحلية