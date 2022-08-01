الهيئة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتجارة الخارجية، ممثلة بوكالة المعالجات التجارية، عقدت ورشة عمل في مجال تحقيقات المعالجات التجارية لمنسوبي الوكالة. وتهدف الورشة إلى رفع كفاءة الموظفين في معرفة موضوعات المعالجات التجارية «مكافحة الإغراق، اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، اتفاقية الوقاية». وتشرف الوكالة على حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية. وتشرف الوكالة على حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.

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