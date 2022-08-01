شكرا لقرائتكم خبر 0.7% ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مؤشر أسعار العقارات للربع الثاني 2022 ارتفاعا بنسبة 0.7% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا إلى 81.9 نقطة خلال الربع الثاني 2022، مقارنة بـ81.3 نقطة خلال الربع الثاني 2021، وفقا لسنة الأساس 2014.

وحددت هيئة الإحصاء عام 2014 سنة أساس (100 نقطة) لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها، الارتفاع في الربع الثاني من العام الحالي إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.9%.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني 2022 مقارنة بالربع الثاني من 2021، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.9%؛ متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022.

وأشارت إلى أنه نظرا لثقل القطاع السكني، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وذكرت أنه من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.1%، والشقق بنسبة 1.1%، والبيوت بنسبة 0.9%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وسجل القطاع التجاري انخفاضا بلغت نسبته 1.5% متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 1.5%، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.1%.

من ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر. وسجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.6% متأثرا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.6%.