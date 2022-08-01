شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ للذهب وانخفاض طفيف للنفط أبرز أحداث النشرة الاقتصادية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت النشرة الاقتصادية لتليفزيون الخليج 365، التي أعدها وقدمها الزميل عبد الحليم سالم العديد من أبرز الأحداث الاقتصادية محليا ودوليا على رأسها أسعار الذهب، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا بنحو 15 جنيها عن سعر أمس وذلك مع الصعود في سعر الدولار لمستويات تجاوزت 19 جنيها، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في سوق الصاغة.





أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1040 جنيها

عيار 18 يسجل 891 جنيها

عيار 24 يسجل 1189 جنيها

الجنيه الذهب 8320 جنيها

أسعار الذهب لعيار 21 تسجيل ارتفاع ملحوظ ب 15 جنيها بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار، وبلغ سعر الذهب اليوم من عيار 21 وهو العيار الذي يشهد طلب مرتفع عليه في مصر 1040 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

مع التغيرات المستمرة في حركة سوق الذهب، يكون من الصعب قراءة مشهد مستقبل حركة المعدن النفيس في البورصة العالمية وكذلك السوق المحلي، في ظل موجة اضطرابات كبيرة في الأسواق، وحركة مستمرة في التضخم العالمي واستمرار التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بالعملات بحسب النشرة فقد سجل سعر الدولار أمام الجنيه 18.91جنيه للشراء، و18.97جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 19.29 للشراء، 19.47جنيه للبيع

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.99 جنيه للشراء، 23.18 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 59.30 جنيه للشراء، و61.89 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

كما انخفضت أسعار النفط اليوم الأثنين،حيث سجلت 103.48 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 97.68 دولار للبرميل.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم "أوبك+"، في الثالث من أغسطس عاملاً مهمًا في أسعار السوق.

وكشفت مصادر في "أوبك+" أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، ولكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وأشار محللون إلى أنه سيكون من الصعب على "أوبك+" زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج.

في سياق اخر أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول استحوذ على نسبة الـ 50% المملوكة لشركة تويوتا اليابانية وأصبح قطاع البترول يمتلك بالكامل الحفارين البحريين القاهر 1 والقاهر 2

أشار الوزير إلى أن هذا الاستحواذ جاء فى أفضل وقت ، حيث تشهد أسعار البترول العالمية ارتفاعاً كبيراً متزامناً مع تنفيذ برنامج حفر مكثف في المياه الإقليمية المصرية ، وأصبح امتلاك الحفارين له بعد استراتيجى وبعد اقتصادى وأن هذا الإجراء يدعم خطط الإسراع بزيادة الإنتاج وتنمية مصادر الثروات الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعى ، مشيراً إلى أن صناعة البترول تواجه حالياً تحدياً كبيراً على إثر المتغيرات العالمية الحالية وهو ما يتطلب المزيد من تكامل الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة مع مراعاة ترشيد النفقات والتطوير المستمر فى معدلات الأداء بما يضمن استمرار الأداء المتميز وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة فى جميع مجالات الصناعة البترولية.

وتناولت النشرة زيارة وزير الاتصالات لمحافظة المنيا حيث أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا لدعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة؛ مؤكدا أن محافظة المنيا تشهد نهضة رقمية وتكريس لكل محاور مصر الرقمية وهو ما يؤكد على امتلاكها لقدرات وكوادر متميزة يجب الاستثمار فيها وتنميتها.

الوزير انهردة زار المحافظة تفقد وافتتح عدد من مشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة ومنها المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات ومتابعة خطة نشر أبراج المحمول، وتفقد وافتتاح مجموعة من مكاتب البريد بعد تطويرها .

وأكد الدكتور عمرو طلعت فى كلمته أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة باستثمارات 4.2 مليار جنيه؛ داعيا الشباب الى متابعة باقى المبادرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال مسيرة التعلم والتطور لمواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية.

وأخيرا التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدعم العلاقات المشتركة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون المشترك مع شركاء التنمية، واستعراض الصندوق لأنشطته وخطة العمل المستقبلية في ضوء رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم رؤية التنمية الوطنية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تبلغ 26 مليار دولار لتنفيذ 372 مشروعًا وهي محفظة ضخمة تعكس تميز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، وجزء منها موجه للقطاع الخاص سواء على شكل استثمارات أو خطوط ائتمان للبنوك التجارية أو تمويلات تنموية، بالإضافة إلى الدعم الفني والمنح الموجهة لبناء القدرات وإعداد الدراسات.