شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصرفى يكشف أسباب تسهيل فتح حسابات مجانية في البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بدرة الخبير المصرفى، بداية من اليوم البنوك تبدأ مرحلة فتح حساب مصرفى لكل مواطن مجانا وبدون مستندات دخل، وهي مرحلة من مراحل الشمول المالى، وتسهيل فتح حسابات مصرفية لكافة المصريين وذلك لتسهيل التعامل مع اقتصاد الدولة ككل، خاصة أن كل المعاملات الحكومية أصبحت تتعامل مع الرقمنة، وكل ذلك في إطار الشمول المالى التي تسعى له الدولة المصرية.

وأضاف الخبير المصرفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، أن الدولة تسعى للرقمنة في التعاملات الحكومية وكل التعامل مع الحكومة في ترخيص السيارات لا تقبل النقدية بل لا بد من وسيلة مصرفية للتعامل مع أغلب الجهات الحكومية وهو ما سهل عمليات الرقمنه الرقمية والشمول المالى.

وتابع الخبير المصرفي، الحكومة اتخذت خطوات في هذا الأمر عن طريق صرف مرتبات العاملين في القطاع العام أوالقطاع الخاص عن طريق حسابات مصرفية وعبر بطاقات الصرف الآلى وكذلك الحكومة تمنع التعامل بالتعامل النقدى في أغلب التعاملات.