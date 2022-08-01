شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الإثنين 1-8-2022 .. الذهب يرتفع وعيار 21 يسجل 1040 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الإثنين 1-8-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر للمرة الثانية بحوالي 10 جنيهات، بعد صعود 5 جنيهات صباح اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

أسعار الذهب اليوم ترتفع للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 1040 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين ارتفاع للمرة الثانية بحوالي 10 جنيهات، بعد صعود 5 جنيهات صباح اليوم، وذلك مع الصعود في سعر الدولار لمستويات تجاوزت 19 جنيها.

وزير الاتصالات: نشر مراكز الإبداع بالمحافظات باستثمارات 4.2 مليار جنيه

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، بمجموعة من الشباب من الملتحقين وخريجى البرامج التدريبية بمركز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" بالمنيا.

وزير البترول: جهود تطوير قطاع التعدين استلزمت إقامة شراكات مع شركات عالمية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ماري ليماى رئيسة المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة والوفد المرافق لها بحضور السفير لويس دوماس سفير كندا بالقاهرة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية.

انخفاض أسعار النفط وبرنت يسجل 103.48دولار و97.68 دولار للخام الأمريكي

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين حيث سجلت 103.48 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 97.68 دولار للبرميل.

وزير الإسكان يشهد الانتهاء من صب الجزء الأول من الأساسات للبرج الأيقونى بالعلمين

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من صب الجزء الأول من الأساسات الخرسانية للبرج الأيقوني (يعد من أعلى الأبراج السكنية المُطلة على الساحل)، بمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والذى تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

هبوط مؤشرات البورصة فى أولى جلسات أغسطس بضغوط مبيعات أجنبية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.803 مليار جنيه.