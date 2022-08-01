شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لوزير البترول فى التعاقد للتنقيب بمناطق التنمية المندمجة غرب بكر وشمال غرب غارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر ( د ) فى 18 ديسمبر سنة 2021 القانون رقم 159 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تى جى أن دبليو غارب إنك ، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية .

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه

( المادة الأولى ) يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامـة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك . وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنـك . وشركة تى جى أن دبليو غارب إنك . للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غـارب البريـة بالـصحراء الشرقية ، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .

( المادة الثانية ) - تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقيـة المرافقـة قـوة القـانون ، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .