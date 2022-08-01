شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بختام تعاملات أولى جلسات شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر أغسطس الجاري، على رأسها مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.296% رابحًا 125.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9774.01 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.17% رابحًا 39.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3377.12 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.15% رابحًا 139.87 نقطة ليغلق عند مستوى 12338.95 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.15% رابحًا 139.87 نقطة ليغلق عند مستوى 12338.95 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.52% رابحًا 110.77 نقطة ليغلق عند مستوى 21502.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 209.3 مليون سهم بقيمة 7.6 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.46%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.43%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية، السلع الرأسمالية بنسبة 2.28%، 2.23%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.92%، ثم قطاعي الأدوية، وتجزئة الأغذية بنسبة 1.76%، 1.73%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.59%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.42%.

وقفز 182 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.89%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 7.20%، ثم سهم "صدر" بنسبة 7.08%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 1.65%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 1.60%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "سابك للمغذيات الزراعية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 395.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.17% رابحًا 39.16 نقطة ليغلق عند مستوى 3377.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 176.9 مليون سهم محققة ما قيمته 260.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5927 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 2.67%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.52%، فيما تراجع قطاعات السلع، والخدمات، والاتصالات بنسبة 2.63%، 0.62%، 0.49%، على التوالي.

وقفز 19 سهمًا على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 14.84%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 12.14%، وتراجعت 9 أسهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.65%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.8 مليون ورقة بقيمة 65 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.296% رابحًا 125.05 نقطة ليغلق عند مستوى 9774.01 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.965 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 182.5 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 8752 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.75%، يليه قطاع المرافق بنسبة 1.63%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية، والعقارات بنسبة 0.51%، 0.4%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 6.38%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 4.39%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 3.35%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 5.83%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.51%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 318.9 مليون درهم.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.03% رابحًا 0.6 نقطة ليغلق عند مستوى 1906.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 793.2 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 18.38% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.37%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 4.19% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام بنسبة 5.54%، 1.16%، على التوالي، وصعد سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 2.22%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.5% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.84%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 13.82% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 8.82%، وهبط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.5%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% رابحًا 48.97 نقطة ليغلق عند مستوى 7765.87 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.71% رابحًا 60.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8663.84 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37% رابحًا 21.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5897.07 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.58% رابحًا 35.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6227.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 432.2 مليون سهم بقيمة 88.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.7 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.79%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والعقار بنسبة 0.64%، 0.63%، على التوالي، ثم قطاعي الصناعة، والخدمات المالية بنسبة 0.43%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية وحيدًا بنسبة 0.76%.