شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المصرى أشرف الخطيب عضوًا باللجنة الاستشارية لتطوير التعليم بمعهد المحللين الماليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير أشرف الخطيب عضوًا باللجنة الاستشارية لتطوير التعليم بمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute، وهو الجمعية العالمية التي تضم في عضويتها المسئولين التنفيذين لكبرى الشركات العالمية لإدارة الأصول وخبراء الاستثمار، والتي تعمل على وضع معايير التميز المهني وتمنح الشهادات المعتمدة والمتخصصة في مجال الاستثمار، ومنها شهادة ال CFA.

تنوط اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم بمعهد المحللين الماليين المعتمدين، بمهام الإشراف والتوجيه بخصوص السياسات والنظم المطبقة من قبل CFA Institute بهدف تطوير الإطار الحاكم لمعايير الكفاءة اللازمة لتحقيق التميز المهني في مجال الاستثمار ومدى انعكاس ذلك في مناهج شهادة المحلل المالي المعتمد CFA))، ومناهج شهادة قياس أداء الاستثمار (CIPM) وأي برامج أخرى يتم تطويرها وإدارتها بواسطة المعهد

تتكون اللجنة من 14 عضوا من 10 دول تمثل الوجهات المالية المختلفة حول العالم.

الجدير بالذكر أن أشرف الخطيب يشغل منصب رئيس قطاع الاستحواذ لشركة إكويتي القابضة، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت (صندوق الثروة السيادي الكويتي)، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt).

يذكر أن معهد المحللين الماليين المعتمد (CFA Institute) يعتبر الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار ومديري الاصول المالية حول العالم، والذي يعمل على وضع معايير التميز المهني العالمية ويمنح الشهادات المعتمدة دوليا والمتخصصة في هذا المجال. ويُعد معهد المحللين الماليين المعتمدين مؤسسة داعمة للسلوكيات الأخلاقية المتبعة في أسواق الاستثمار، ويقوم بتقديم مناهج واختبارات شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة قياس أداء الاستثمار (CIPM) في العالم وشهادات أخرى كما يقوم بنشر أبحاث ويقيم برامج تنمية مهنية ويحدد معايير مهنية وأخلاقية وتقارير الأداء لقطاع الاستثمار، ولدى المعهد أكثر من 190 ألف عضو حول العالم في 160 سوق و160 جمعية مهنية، يتألف عضوية المعهد من مديري محافظ استثمار ومستشارين استثمار وغيرهم من محترفي الاستثمار.