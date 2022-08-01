شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة فى أولى جلسات أغسطس بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر أغسطس، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.803 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9423 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1710 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11555 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3808 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2699 نقطة.