شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مراكز الإبداع ستقدم حلولًا لأصحاب المصانع بالمحافظات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل المحافظات، وخصصت 4 مليارات جنيه خلال العامين الماليين المقبلين لتنفيذ هذه المراكز، مضيفًا أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إنشاء 19 مركزًا جديدًا لكي يكون هناك مركزًا في كل محافظة.

وأضاف الوزير، أن هناك عاملين وراء اختيار إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات؛ الأول إتاحة الفرصة للشباب سواء خلال الدراسة أو الخريجين لزيادة القدر المعرفي بهدف التأهيل لسوق العمل، ثانيًا الاستفادة من هيئة التدريس بالجامعات لتعميق خبرات الشباب بقدر معرفي، وإرشادهم ومعرفتهم ومعاونتهم في مشروعات ريادة الأعمال التي يقوم بها الشباب.

وأشار "طلعت"، خلال كلمته على هامش زيارة مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة المنيا، ظهر اليوم الإثنين، إلى أن الهدف من تعاون وزارة الاتصالات مع المحافظات التي يقام بها مراكز الإبداع، وهي استعانة رجال الأعمال من أصحاب المصانع والشركات بالجامعة والشركات الناشئة في وضع حلولًا للمشاكل التي تواجه استثماراتهم، وهو أمر مطبق في كل الدول المتقدمة.

ووقعت محافظة المنيا بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للاتصالات، بشأن التعاون في مجال وتنمية مهارات الكوادر العاملة بوحدات التحول الرقمي والمحليات بمحافظة المنيا، وفقًا لأحدث التقنيات الداعمة لكافة القطاعات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعاون في إعداد المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن البروتوكول تأهيل أكثر من 1000 متدرب كدفعة أولى على مستوى المحافظة في عدد من التخصصات منها انترنت الأشياء، وعلوم البيانات والتعلم الآلي، والشبكات، ونظم المعلومات الجغرافية، وكابلات الألياف الضوئية.