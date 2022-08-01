شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نسعى لتنمية البنية التحتية للاتصالات ونشر أبراج المحمول بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لمحافظة المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمبادرة حياة كريمة فى قرى المحافظة؛ وكان فى استقباله اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا؛ واستهل الدكتور عمرو طلعت زيارته بعقد اجتماع موسع مع المحافظ حضره القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر ديوان عام المحافظة؛ تم خلاله استعراض آخر مستجدات العمل فى مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمى بمحافظة المنيا. كما تم مناقشة أخر التطورات فى مشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع؛ أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا لدعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة؛ مؤكدا أن محافظة المنيا تشهد نهضة رقمية وتكريس لكل محاور مصر الرقمية وهو ما يؤكد على امتلاكها لقدرات وكوادر متميزة يجب الاستثمار فيها وتنميتها.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن أبناء محافظة المنيا هم الأولى بالعمل في مشروعات مد كابلات الألياف الضوئية بالمحافظة؛ حيث وجه نحو زيادة أعداد المتدربين ببرامج شبكات الألياف الضوئية المقدمة من المعهد القومي للاتصالات، وتوفير فرص عمل لخريجي هذه البرامج للالتحاق بمشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات وصيانة وإدارة كابلات الألياف الضوئية التى تمدها الشركة المصرية للاتصالات فى قرى حياة كريمة بمحافظة المنيا.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الزيارة ستشهد تفقد وافتتاح عدد من مشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة ومنها المتعلقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات ومتابعة خطة نشر أبراج المحمول، وتفقد وافتتاح مجموعة من مكاتب البريد بعد تطويرها بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المتعلقة بتفقد أنشطة وبرامج الوزارة فى مجال تنمية القدرات الرقمية لا سيما وأن بناء الإنسان يعد حجر الزاوية في استراتيجية مصر الرقمية؛ مؤكدا على أنه سيتم زيادة التعاون مع محافظة المنيا خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنتاجية.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، والدكتور محمد إبراهيم نائب محافظ المنيا أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا في مجال التطوير المؤسسى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.