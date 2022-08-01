جرام 21 يصل لـ 1030 جنيهاً.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم، الاثنين، حيث زاد الجرام 15 جنيهًا، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، مع ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، لمصراوي.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب في مننتصف التعاملات:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 687 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 883 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1030 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1177 جنيها للجرام.

كما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 8240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 1773 دولارا للأوقية في منتصف التعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة تراجع قدرها 0.41%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.