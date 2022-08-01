مجاناً وبدون مستندات دخل.. فتح حساب مصرفي لكل مواطن بالبنوك بدءاً من اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "مصراوي" ان البنوك تبدأ من اليوم الاثنين، ولمدة 15 يوماً، فتح حساب مصرفي للعملاء الجدد مجاناً دون احتساب أي رسوم إدارية أو حد أدنى للرصيد وبصورة الرقم القومي فقط دون مستندات اثبات الدخل، وذلك بمناسبة مشاركتهم في اليوم العالمي للشباب وهي ثالث فعالية خلال العام الجاري في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي التي تستهدف فتح حساب مصرفي لكل مواطن.

وأوضح الموقع أن مبادرة الشمول المالي هي إحدى مبادرات البنك المركزي والتي تهدف إلى جذب غير المتعاملين في المنظومة المصرفية لتتمتع بمزايا وخدمات مالية، وتحقيق الاستراتيجية التي تطلع لها الدولة التحول من مجتمع لا نقدي يعتمد كلى ميكنة المدفوعات وتقليل تداول الكاش.

وحدد البنك المركزي 6 فعاليات في مبادرة الشمول المالي على مدار كل عام لحث البنوك دائما بمخاطبة غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي من الشباب والمرأة وبعض الشرائح البسيطة من خلال فعاليات محددة تضمنت اليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر، والادخار في أكتوبر، وذوي الهمم في ديسمبر.

وعرض الموقع أنواع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الجدد مجانا في البنوك بداية من اليوم الاثنين:

- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

- تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.

-الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.

- تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

-طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة.

- عمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.

- إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالفعاليات والإعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف.

- نشر المادة الدعائية المتضمنة شعاري اليوم العربي للشمول المالي والبنك المركزي على فروع البنوك خلال فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.

- السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها خلال الفترة المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.