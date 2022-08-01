تراجع كبير في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث تراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، مع انخفاض المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 677 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 870 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1015 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1160 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا، إلى نحو 1763 دولارا للأوقية في الساعات الأولى من بداية التعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة تراجع قدرها 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.