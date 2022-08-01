شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمياه يتفقد مشروعات حياه كريمة بمحافظة البحيره لمتابعة نسب التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركه القابضة، شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الوصلات المنزلية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة البحيرة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أثناء اجتماعه، مع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، ضرورة الانتهاء من أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي بـقرى حياة كريمة، بحضور العميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة.

وناقش آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدي الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل وكذلك مراعاة إشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

وقال إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف في المقام الأول إلي التخفيف عن كاهل المواطنين، ويجب أن نضمن تقديم كافة الخدمات التي يحتاج لها المواطن بالمستوي اللائق.

وأضاف أن الالتزام بنهو المشروعات في التوقيتات المحددة وبالمستوي الفني المحدد، هدف يجب أمامه تذليل أي عقبات ويستلزم ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة علي التنفيذ والإشراف.

ومن جانبه، قال رئيس مياه البحيرة، إنه يتم متابعة المشروعات ونسب التنفيذ بشكل مستمر مؤكدا على المتابعة اليومية علي أرض الواقع للوقوف علي تقدم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية لما له من أهمية خاصة لمشروعات المبادرة في تحسين كافة الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصرى.

كما تفقد المهندس ممدوح رسلان، مقر الخط الساخن لشركة البحيرة، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يؤديه الخط الساخن125، فى الاستجابة لشكاوى المواطنين، والرد على الاستفسارات ليكون أحد أهم قنوات التواصل مع المواطن.