شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود أيضًا.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 9499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 11636 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3852 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2741 نقطة.

أعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، السويدي إليكتريك، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة، شراء الأولى 2 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، شراء الثانية 160 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.36%، شراء الثالثة 600 ألف سهم بنسبة 0.027% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 500 ألف سهم، شراء الخامسة 300 ألف سهم ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 453.8 ألف سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.9077%، على التوالي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، العربية لإدارة وتطوير الأصول 45 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، برايم القابضة للاستثمارات المالية، البدر للبلاستيك 15.2 ألف سهم، 2 مليون سهم، 30.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 68 ألف سهم، 4275 سهم، 11 ألف سهم، 62 ألف سهم، 25 ألف سهم، 21.3 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 129 ألف سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 137 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 288 ألف سهم، على التوالي.