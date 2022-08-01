الاقتصاد

9 معلومات حول تحويل مصنع مغلق بالفيوم إلى مجمع ملابس جاهزة.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات حول تحويل مصنع مغلق بالفيوم إلى مجمع ملابس جاهزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كيف تحول مصنع مغلق بمحافظة الفيوم إلى مجمع لصناعة الملابس الجاهزة بالتنسيق بين وزارتى قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعى؟.. تعرف على التفاصيل فى 9 نقاط.

1- تم توقيع برتوكول بين وزارتى قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعى بشأن استغلال هذا المصنع وتأهيله.

2 – يخصص لإنشاء مجمع للملابس الجاهزة بما يوفر فرص تشغيل لنحو 3676 عاملا أغلبهم من الإناث.

3 – البروتوكول ضمن برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

 4 - القابضة للغزل والنسيج ستتولى تجهيز المصنع إنشائيا وتسليمه فى مطلع ديسمبر 2022، وذلك بمساحة 21 ألف متر.

5- يسع 14 ورشة إنتاج تصلح لصناعة الملابس الجاهزة، لخلق فرص عمل وتحقيق أفضل استفادة من أحد الأصول غير المستغلة.

6 - تم تأجير هذه الورش لمؤسسة النداء التى تتولى إدارة وتنفيذ المشروع، حيث تم تعريف مؤسسة النداء بعدد من مصنعى ومصدرى الملابس الجاهزة من القطاع الخاص للتعاقد على تشغيل الورش / المشروعات الصغيرة، وشراء انتاجهم للوفاء باحتياجات السوق المحلى أو لأغراض التصدير.

7 – المشروع يوفر نحو 3676 فرصة تشغيل، حيث تعد صناعة الملابس الجاهزة من أكثر الصناعات خلقاً لفرص العمل.

8 - المشروع يتم تمويله من برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعى بقيمة 58 مليون جنيه تشمل التجهيزات والمعدات والمواد الخام والتدريبات اللازمة ومصروفات التشغيل لجميع المستهدفين من التشغيل.

9- سيتم تدريب وتشغيل إجمالى 3676 فردا من أبناء محافظة الفيوم ليصبحوا مصنعين ومنتجين للملابس وأيضاً حاملى أسهم فى كيان إنتاجي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا