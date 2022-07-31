شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 31-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 31-7-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ التعمير والاستشارات الهندسية، ريكاب للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال.

البورصة تربح 5.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.9 مليون ورقة مالية بقيمة 649.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.5 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1%، والعرب على 6.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 731.6 ألف جنيه، 79.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 9467 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 1723 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 3826 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 2734 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.70%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.646 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.57%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 21.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.35%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو بسعر إغلاق 30.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.73%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.819 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.753 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 24.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.18%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.81%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 2.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.08%.