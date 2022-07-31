شكرا لقرائتكم خبر وزارة البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمياه والزراعة وقعت مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، لتطوير أنظمة المراجعة الداخلية والحوكمة والرقابة، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام العنقري. ومثل الوزارة في توقيع المذكرة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية حمدان الحمدان، ومن جمعية المراجعين الداخليين الرئيس التنفيذي عبدالله الشبيلي. وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة المراجعة الداخلية والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بالوزارة. وتهدف المذكرة إلى تطوير أنظمة المراجعة الداخلية والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي المراجعة الداخلية بالوزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.