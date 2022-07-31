صندوق النقد يحدد قيمة حقوق السحب الخاصة لـ5 سنوات مقبلة

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وأكد الصندوق - في بيان له- أن المجلس التنفيذي قرر ابتداء من 1 أغسطس 2022، أن تكون قيمة حقوق السحب الخاصة هي مجموع قيم المبالغ التالية لكل عملة (الدولار الأمريكي 0.57813، واليورو 0.37379 ، واليوان الصيني 1.0993، والين الياباني 13.452، والجنيه الإسترليني 0.080870).وأفاد بأن المجلس قرر أن تكوين سلة حقوق السحب الخاصة والأوزان المخصصة لكل عملة في السلة 43.38 % للدولار الأمريكي، و29.31 % لليورو، و12.28 % للرنمينبي الصيني، و7.59 % للين الياباني، و7.44 % للجنيه الإسترليني.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة سيتم تحديده في 5 أغسطس وتطبيقه على الأسبوع الذي يبدأ في 8 أغسطس 2022م وسيكون هو السعر الأول الذي يعكس سلة تقييم حقوق السحب الخاصة الجديدة.
وحق السحب الخاص (SDR) هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويحدد الصندوق يوميا قيمة حق السحب الخاص بناء على كم العملات الثابتة المدرجة في سلة تقييم حقوق السحب الخاصة وأسعار الصرف السوقية اليومية بين العملات المدرجة في هذه السلة.
ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.
ويمكن حيازة حقوق السحب الخاصة واستخدامها من جانب البلدان الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، وكيانات رسمية مختصة محددة يشار إليها باسم «الحائزون المعتمدون»، غير أنه لا يجوز حيازتها من جانب الكيانات الخاصة أو الأفراد.
وهي تستمد وضعها كأصل احتياطي من التزامات البلدان الأعضاء بحيازتها ومبادلتها وقبول قيمتها التي يحددها الصندوق. وحق السحب الخاص يعمل أيضا كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، كما يجوز أن تقوم به الالتزامات المالية.
أوزان العملات الخمس الرئيسة في سلة حقوق السحب الخاصة:
- 43.38 % للدولار الأمريكي
- 29.31 % لليورو
- 12.28 % للرنمينبي الصيني
- 7.59 % للين الياباني
- 7.44 % للجنيه الإسترليني
ابتداء من 1 أغسطس 2022 حتى 31 يوليو 2027 تكون قيمة حقوق السحب الخاصة هي مجموع قيم المبالغ لكل عملة:
- الدولار الأمريكي 0.57813
- اليورو 0.37379
- اليوان الصيني 1.0993
- الين الياباني 13.452
- الجنيه الإسترليني 0.080870
سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة:
- سيتم تحديده 5 أغسطس
- تطبيقه على الأسبوع الذي يبدأ 8 أغسطس 2022
- سيكون هو السعر الأول الذي يعكس سلة تقييم حقوق السحب الخاصة الجديدة
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