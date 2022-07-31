مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن صرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي الذين وردوا الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للحبوب. وأفادت بأن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 79,001,120 ريالا، لصافي كمية 46,300 طن، وذلك لـ135 مزارعا. يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 364,556 طنا لـ1424 مزارعا. يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 364,556 طنا لـ1424 مزارعا.

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