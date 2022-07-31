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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - موسم الروبيان 2022

ينطلق اليوم بالمنطقة الشرقية ويستمر لمدة ستة أشهر، حيث ينتهي في 31 يناير 2023، وذلك بحسب إعلان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.

ويشهد هذا الموسم، التصريح لأكثر من 1827 مركب صيد كبيرة «لنش» ومراكب صيد صغيرة «طرّاد» على طول ساحل الخليج العربي الممتد من محافظة الخفجي إلى شاطئ سلوى جنوب محافظة الأحساء بعدد أكثر من 2840 عامل صيد.

يذكر أن موسم الروبيان العام الماضي 2021م، شهد صيد أكثر 15567 طنا من الروبيان، وقد تراوحت الأسعار للمن الواحد (16 كيلو) بين 200 ريال للروبيان الحجم الصغير 700 ريال للروبيان الحجم الكبير.