شكرا لقرائتكم خبر موسم الروبيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشهد هذا الموسم، التصريح لأكثر من 1827 مركب صيد كبيرة «لنش» ومراكب صيد صغيرة «طرّاد» على طول ساحل الخليج العربي الممتد من محافظة الخفجي إلى شاطئ سلوى جنوب محافظة الأحساء بعدد أكثر من 2840 عامل صيد.
يذكر أن موسم الروبيان العام الماضي 2021م، شهد صيد أكثر 15567 طنا من الروبيان، وقد تراوحت الأسعار للمن الواحد (16 كيلو) بين 200 ريال للروبيان الحجم الصغير 700 ريال للروبيان الحجم الكبير.
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