مهرجان بريدة

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وأوضح المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جار الله الصوينع، أن فرع الوزارة أنهى استعداداته للمهرجان لتعزيز الحراك الاقتصادي وزيادة حجم المبيعات السنوية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تضمنت مستهدفاتها أن تكون المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، منوها بالدعم والمتابعة من قبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل للمهرجان على جميع الأصعدة، وتهيئة منظومة الخدمات للمزارع والتاجر والمستهلك.يذكر أن المهرجان يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين.
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